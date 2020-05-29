英美加澳发表联合声明指责中国实施“港版国安法”

英国、美国、澳大利亚和加拿大周四发表联合声明指责中国实施“港版国安法”，称该法威胁自由，并违反1984年中英关于香港自治的协议。

据路透社报道，“香港作为自由的堡垒而繁荣发展”，英国、美国、澳大利亚和加拿大表示，并称“对北京决定在香港实施国家安全法深表关切”。

中国人大会议表决通过建立健全香港维护国家安全的法律制度和执行机制的决定，香港和西方国家的民主活动人士担心，这项立法可能会侵蚀香港的自由，危及其作为全球金融中心的地位。

英国、美国、澳大利亚和加拿大表示，新的立法会“限制香港人民的自由，并在这样做的过程中，显著削弱香港的自治和令其繁荣的制度”。

他们表示:“中国决定将新的《国家安全法》强加于香港，直接违背了具有法律约束力、提交给联合国的《中英联合声明》所规定的国际义务。”

他们在联合声明中表示:“我们也极度担心，此举将加剧香港社会现有的严重分歧。”

中国表示，这项立法的目的是解决香港的分裂、颠覆、恐怖主义和外国干预问题，但在北京上周公布这项计划后，引发了香港数月来的首次大规模抗议活动。

“我们呼吁中国政府与香港特区政府和香港人民共同努力，找到一个各方都能接受的妥协方案，以履行在联合国提交的《中英联合声明》所规定的中国的国际义务，”英、美、加、澳声明称。