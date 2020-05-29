路透：字节跳动拟将权力核心移出中国

据几位消息人士称，在全球紧张关系升级之际，中国科技巨头字节跳动计划将权力核心移出中国，近期挖角迪士尼高管Kevin Mayer担，正是该战略的重要组成部分。

据路透社报道。消息人士表示，近几个月来，字节跳动正悄悄采取了一系列举措，将全球决策和研发移出中国。而该策略不仅仅针对TikTok，也针对字节跳动所有非中国业务。这些业务也包括社交网络应用Helo等印度子公司。

消息人士称，字节跳动已经扩大了TikTok在加州山景城的工程和研发业务。其中一人表示，抖音在那里雇用了150多名工程师。

消息人士还表示，字节跳动还聘请了一位驻纽约的投资者关系主管，以保持与包括泛大西洋资本集团(General Atlantic)和KKR在内的主要投资者的联系，这些关系此前都是通过北京方面来管理的。

新任投资者关系主管Michelle Huang是前软银投资者，曾负责软银在字节跳动的投资工作。。

时值美中关系因贸易、科技和疫情而益发紧张，此外，美国监管当局也加强审查TikTok。TikTok在全球迅速广受欢迎，并把美国视为其最大市场之一。

三位消息人士表示，Mayer也将负责全球企业开发等领域。根据三位消息人士，他的很多职权原本是由北京办公室在管理。

此外线上招聘广告显示，字节跳动也正从全球招募工程师，其中包括在新加坡、雅加达和华沙。