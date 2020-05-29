中国首次明确33种家养畜禽 不包含狗

经中国国务院批准，中国农业农村部正式公布《国家畜禽遗传资源目录》(以下简称《目录》)，首次明确家畜家禽种类范围，狗并不包含在内。

据新京报报道，记者就《目录》的制定背景、主要内容、贯彻落实等采访了农业农村部负责人。

该负责人说，传统畜禽是中国畜牧业生产的主要组成部分。其中猪、牛、羊、马、驴、鸡等驯化超过上万年，骆驼、兔、鸭、鹅、鸽、鹌鹑等驯化少则也在千年以上。特种畜禽是畜牧业生产的重要补充，一部分是国外引进种类，在中国虽然养殖时间还不长，但它们在国外至少也有上千年的驯化史，种群稳定、生产安全，如羊驼、火鸡、鸵鸟等；一部分是中国自有的区域特色种类，养殖历史悠久，已经形成比较完善的产业体系，如梅花鹿、马鹿、驯鹿等；还有一部分是非食用特种用途种类，主要用于毛皮加工和产品出口，已经有了成熟的家养品种，如水貂、银狐、北极狐、貉等毛皮动物。

对于狗没有被列入的问题，该负责人说，狗的驯化历史悠久，过去主要是看家护院与狩猎放牧;现在狗的用途更加多样化，体现为宠物陪伴、搜救警用、陪护导盲等功能，与人类的关系更加密切。联合国粮农组织统计的家畜家禽中没有狗，国际上普遍不按畜禽管理，如韩国《畜产法》所列畜禽也不包括狗。还应看到，随着时代进步，人们的文明理念和饮食习惯在不断变化，一些关于狗的传统习俗也会发生改变。《目录》属于正面清单，列入的畜禽按照《畜牧法》管理，狗虽没有列入《目录》,但也不属于野生动物，并不意味着不能养。对于狗的管理，有关部门和地方已有了一些经验和做法，出台了限养、登记、强制免疫等制度规定。今后各地可结合本地实际，在听取各方意见基础上，进一步完善相关制度，实现规范管理。