今年中国《政府工作报告》补充修改89处

中国《政府工作报告》起草组成员、国务院研究室党组成员孙国君今天（29日）表示，由于今年报告篇幅较往年压缩近一半，代表提出增加内容的建议相对多一些，共补充修改89处，其中90%以上是补充内容的修改，三分之二的补充修改意见直接与民生和就业相关。

据路透社报道，他在国新办举行的吹风会上称，今年修改意见主要集中在民生保障、疫情防控、宏观政策、投资消费、生态环保、农业生产、科技创新等方面。相较以往，2017年修改78处，2018年修改86处，2019年修改83处，今年略多一些。总体上看，补充修改内容涵盖了70%以上的意见。

他提到，政策需要根据形势变化不断完善。整体上来说今年形势特殊，存在很多难以预料的不确定性。政策一定是要适应形势的变化来调整，并且这种调整的时效性要特别快。

孙国君称：“一份好的报告，不仅要起草好，关键要落地见效。总的来说，我认为今年的政策执行可能面临的挑战，一个是解决政策的及时调整问题，一个是解决政策的执行效率问题。”

据其介绍，报告审议通过后，接下来就是抓落实。一是第一时间明确责任分工。二是及时出台配套操作政策。报告中提出的主要政策举措，在前期研究中已有实施方案。对前期出台的减税降费、贷款还本付息等政策，延长执行期限是自动执行的。有些政策需要有关部门再出台细则，也会第一时间发布。

三是加强督办督查。国务院办公厅要建立《政府工作报告》督查总台账，定期对账督办，结合组织开展国务院大督查、专项督查和专题调研，推动各项重点工作落地见效。