大陆军官：有文事者必有武备 解决台湾问题须用两手

中共中央军委联合参谋部参谋长李作成今天（29日）说到，有文事者，必有武备，解决台湾问题必须用两手，不承诺放弃使用武力，就是要稳控台海局势，防止两岸关系偏离和平发展轨道。

据台湾《旺报》报道，李作成在《反分裂国家法》实施15周年座谈会上指出，当前台海方向反独促统的力量正在加速汇集，台独势力勾连外国势力谋独、急独的投机性、冒险性愈发抬头，为两岸关系和平发展带来最大现实威胁。

李作成说，按照《反分裂国家法》规定，如果出现台独分裂势力以任何名义、任何方式造成台湾从中国分裂出去的重大事变，如果和平统一的可能性完全丧失，人民军队将与全国人民包括台湾人民一道，采取一切必要措施，坚决粉碎任何分裂图谋和行径。

李作成强调，台湾问题是中国的内政，不容任何外来势力干涉，今天的中国不是孱弱的旧中国，综合国力、军事实力都已经发生了翻天覆地的变化，人民军队聚焦能打胜仗，战斗力标准牢固确立，实战能力大幅提升，人民军队有坚定的意志、充分的信心、足够的能力，挫败任何形式的台独分裂图谋。

李作成说，有文事者，必有武备，解决台湾问题必须用两手，两种方式都不能排除，不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项，就是要稳控台海局势，防止两岸关系偏离和平发展轨道；坚决遏止台独分裂活动，促进统一大业，坚决维护统一。

他还说，人民军队有决心、有信心、有能力，战胜一切分裂势力，打败一切来犯之敌，坚决捍卫国家主权和领土完整，一定不辱使命、不负历史。