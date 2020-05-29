中国1至4月累计新增减税降费9066亿人民币

中国国家税务总局最新数据显示，今年1至4月，中国全国累计新增减税降费9066亿元（人民币，1792新元），其中，包括2019年年中出台政策在今年翘尾新增减税降费4209亿元；2020年出台的支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策新增减税降费4857亿元。

据《新京报》报道，中国全国人大代表、牧原集团董事长秦英林表示：“今年以来，我们企业已享受到增值税增量留抵退税5470余万元，社保费减免2000余万元，捐赠的2亿元抗疫资金也享受了税费减免政策。”

此外，税收大数据中的增值税发票数据也显示，全国企业复产复销情况逐月向好，5月1日至20日，总体销售收入达去年同期的96.5%。

同时，在稳外资、稳外贸及解决小微企业融资难、融资贵等问题上，税务也在发挥作用。据悉，为缓解出口企业资金压力，税务部门大力推行无纸化退税申报，将正常退税业务平均办理时间提速20%，即从2019年的10个工作日压缩到今年的8个工作日以内，一些地区甚至压缩50%以上。

此外，银税互动也为小微企业缓解了资金难题，据统计，今年一季度，小微企业获得“银税互动”贷款金额1816亿元。全国人大代表、广西林业集团总经理助理、法务部部长黄超算了一笔账：集团通过“银税互动”获得银行贷款本金1.4亿元，利息优惠169.5万元，这笔低息贷款将专项用于集团下属实体企业复工复产。