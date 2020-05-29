中国外交部：安全稳定繁荣的香港符合美国利益

中国外交部今天（29日）警告美国若执意损害中国利益，中国必将采取一切必要措施坚决回击，并说一个安全、稳定、繁荣的香港符合美国利益。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上，就美国总统特朗普声称将公布涉港国安立法的有关应对措施做出回应时说，中国全国人大就建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制作出决定，完全属于中国内政，任何外国无权干涉。

赵立坚说：“对于外部势力干涉香港事务的错误行径，我们将采取必要措施予以坚决反制。”

赵立坚提到，香港回归二十多年来，充分发挥依托大陆，面向全球的重要优势，其国际金融、航运和贸易中心地位日益巩固，也是美国工商界投资运营的重要地区。

他指出，美国在香港有8.5万名公民，1300多家企业，近300个地区总部和400多个地区办公室，几乎所有美国主要金融企业都在香港营运，美国对香港贸易顺差在过去十年间累计达2970亿美元，位列美全球贸易伙伴首位。

他说：“一个安全、稳定、繁荣的香港符合美国自身利益，我们欢迎美国工商界在香港继续发展并取得更大成功。”

赵立坚也说到，美国在香港有重要利益，吁请美国认清形势，停止干涉香港事务和中国内政。

中国全国人大昨天表决通过制定“港版国安法”的决定草案后，特朗普说，他将在当地时间今天的记者会上宣布美国对华新政策。