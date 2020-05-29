香港中联办：坚定支持林郑和港府履行维护国安义务

香港中联办今天（29日）表示，坚定支持行政长官林郑月娥和特区政府履行维护国家安全义务，推动香港早日恢复安宁，重拾经济民生发展。

中联办发言人透过官网提到，林郑月娥强调香港是中国不可分离的部分，维护国家主权、安全和发展利益是香港特区的宪制责任，和每一位香港市民息息相关，也通过报纸发表致各位香港市民的信，表达对香港的真挚感情和对“黑暴”创伤的深沉忧虑，指出香港已经成为国家安全的缺口，自身的繁荣稳定亦岌岌可危，立法的目的就是保护绝大多数市民，打击危害国家安全行为及防范外部势力干预。

发言人认为，林郑月娥行政长官的谈话，体现了对香港的责任，表达了对国家的担当，中联办坚决支持特区政府全力配合全国人大常委会及早完成相关立法工作，守护国安，守护香港。

发言人形容美国近日在香港事务上指手画脚、歪曲中伤，“试图挥舞制裁大棒的叫嚣”。发言人对此说：“香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。全国人大的有关决定完全属于自身权力范畴，任何外部势力都无权干预。修例风波以来，香港暴力升级构成的恐怖主义威胁有目共睹，外部势力插手煽动的干预行为愈演愈烈，这些都充分说明了国家安全立法的紧迫性。我们坚决支持特区政府有关表态，坚决反对美国对香港事务的粗暴干预，强烈谴责美方对香港国安立法的造谣污蔑，美方应立即停止干预香港事务和中国内政。”

发言人也说：“我们相信，国安立法为香港摆脱困境、实现长远发展提供了必要制度保障，在林郑月娥行政长官的带领下，特区政府和社会各界共同努力，香港一定能够重整行装再出发。”