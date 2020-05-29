中国外交部吁美国停止以各种借口限制打压中国留学生

中国外交部今天（29日）指责美国一段时间以来在中美人文交流领域采取的一系列“消极错误”言行，与美国自我标榜的开放自由等理念完全背道而驰。

据澎湃新闻报道，外交部发言人赵立坚主持例行记者会上就美国传出将取消部分中国留学生进行制裁做出回应时说，如果美国政府公然采取损害中国在美留学人员合法权益的措施，这将是赤裸裸的政治迫害和种族歧视，严重侵犯中国留学人员人权，并质问“是不是美国历史上臭名昭著的‘麦卡锡主义’正在回潮”。

赵立坚说：“美国领导人多次表示，欢迎中国学生赴美留学。两国元首3月27日通话时，美国领导人再次表示，美国人民非常尊敬和喜爱中国人民，中国留学生对美国教育事业非常重要，美方将保护好在美中国公民，包括中国留学生。言犹在耳，美方是不是打算食言而肥？”

赵立坚指美国在中美人文交流领域采取的上述言行，与美国自我标榜的开放自由等理念完全背道而驰，与两国民意背道而驰，与开展国际人才交流的时代潮流背道而驰，给中美正常人文交流与人员往来带来严重消极影响，严重损害了两国关系的社会基础，暴露出美国内一些人根深蒂固的冷战零和思维。

他说：“我们敦促美方恪守美国领导人有关承诺，立即停止利用各种借口对在美中国留学生的不断限制和打压，我们支持中国留学人员依法维护他们的正当合法权益。”

据《纽约时报》昨天引述知情美国官员报道，美国政府计划取消数千名有中国人民解放军院校有直接关系的中国研究生和研究人员的签证。