云南水电站发生疑似爆炸 已造成六人死亡

云南省普洱市水电站发送疑似爆炸事故，已造成六人死亡、五人受伤，现场救援工作已结束，事故原因正在调查中。

据云南省应急管理厅昨天（29日）通报，当日11时10分，普洱市墨江县泗南江水电站发生疑似爆炸事故。截至17时，事故共造成六人死亡、五人受伤，伤者暂无生命危险。

据澎湃新闻报道，云南省应急管理厅一名工作人员昨晚表示，五名伤者中一人伤势较重，目前省厅已邀请危化、爆破等行业专家赴现场进行事故调查工作，事故具体原因尚无法确定。

上述通报显示，泗南江水电站是在昨天上午对大坝通风洞开展清淤作业过程中发生疑似爆炸事故的。

报道引述一位从事三十余年水利水电工作的专家说，从未听说过清淤作业会引发爆炸事故：“清淤本身不会引发爆炸，水电站本身也不会爆炸，如果碰到某些爆炸物另说。”他说，由于目前尚不掌握具体情况，因此无法作出准确判断。

普洱市应急管理局一名李姓副局长昨晚表示，发生疑似爆炸事故的水电站是已投入使用的水电站，归属于云南滇能泗南江水电开发有限公司。

天眼查信息显示，云南滇能泗南江水电开发有限公司成立于2002年9月，主要开展电力开发投资、电力生产及销售、设备及零部件销售等。目前，该公司处于存续状态，但截至发稿时未得到回应。