英国与盟国拟开发移动网络系统 减少对华为依赖

英国正在与美国及其他盟国就开发移动网络系统进行谈判，在与中国的关系日渐紧张之际，英国希望借此举降低对华为的依赖。

据彭博社报道，英国首相约翰逊的发言人斯拉克（James Slack）周五（29日）证实，英国政府希望降低在5G网络方面对华为的依赖。他强调伦敦对中国大陆的香港国安法立法决定表示谴责。

他说，英国政府一直希望减少对华为移动网络技术的依赖。华为被认为是英国的高风险供应商，但伦敦方面拒绝接受美国关于因为华为设备可能被中国间谍使用，所以构成国际安全威胁的说法。

斯拉克说：“我们在1月已经表示，正在寻求新晋市场成员，以实现多元化，我们也在就此与美国等盟友进行讨论”。

英国国家网络安全中心正在研究美国最近宣布对华为实施新制裁的影响。

中国一直是英国的主要贸易伙伴，而且正在变得越来越重要。约翰逊政府已决心提高科技自主能力，减少对中国的依赖。

该计划可能会进一步恶化中英之间的气氛，此前疫情和大陆对港版国安法的立法计划已经令两国关系不和。

英国对中国采取更严格措施的风险在于，当英国面临300年来最严重的经济衰退之际，此举将造成与中国这个关键贸易伙伴的疏远，并削弱重要的投资和商品采购来源。

英国与中国的贸易逆差很大。 2018年英国对中国的出口总值预计为226亿英镑（394.38亿新元），而进口总额为447亿英镑。

此前，《泰晤士报》报道，英国计划与10个民主国家组成联盟，开发中国技术的替代品。这10国包括七国集团国家，再加上澳大利亚，印度和韩国。