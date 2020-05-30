民调：逾九成港民主派受访者反对中央为港制定国安法

接受一项民意调查的绝大多数香港市民表示，他们反对中国中央政府为香港制订国家安全法的计划。

综合彭博社和美国之音报道，香港民意研究计划周五（29日）发布的一项调查显示，当地9477名民主派受访者中，96%反对国安立法议案。该项调查还发现，在自称亲政府的1186名受访者中，只有29%反对国安法，支持比例高达62%。

调查亦显示，高达98%民主派支持者认为，如果中国大陆的全国人大决定在香港建立中国大陆国家安全制度以及执行机制，会对香港社会稳定带来负面的影响，认为有正面影响的民主派支持者只有1%。至于非民主派支持者，有56%认为有正面影响，认为有负面影响的也有30%，另有12%表示 “一半一半”。

结果出炉的当天，香港行政长官林郑月娥发表致市民的公开信，呼吁他们理解和支持国家安全立法。

香港民意研究所副行政总裁钟剑华认为，即使林郑月娥在香港多份主要报章刊登头版全版广告支持立法，都未必能改变港人取态。他认为，“人心背向”才是社会核心问题。

钟剑华回应提问时表示，如果中央政府不理大部份香港民意反对，坚持推行“港版国安法”，只会令更多香港人希望争取更合理的体制，无助平息过去一年的街头抗争，他呼吁北京参考香港市民的意见。