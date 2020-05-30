报告：中国减税降费去年有效拉动消费投资和就业

中国税务学会联合中国社会科学院财经战略研究院发布的报告显示，中国去年实施的更大规模减税降费政策取得成效，拉动了消费、投资、就业增长。

据新华社昨日（29日）报道，这份《2019年减税降费政策效应评估报告》显示，中国去年全年累计减税降费2.36万亿元（人民币，下同，4674.63亿新元），占GDP的比重为2.39%。降低了制造业和小微企业税收负担，拉动了消费、投资、就业增长。

报告指，通过对覆盖各个行业、各种类型样本企业的调查结果显示，对减税降费有获得感的企业占比达97.5%。绝大部分样本企业从中受益，达到了普遍降低企业税费负担的政策目标，具有普惠性特征。

评估报告显示，减税降费对改善企业经营发挥了重要作用。在调查的样本企业中，66%的企业增加了营业收入，79.6%的企业增加了利润，41.8%的企业将减税降费红利主要用于增加研发投入。

在各类样本企业中，小规模纳税人、小型微利企业、高新技术企业和制造业企业对减税降费的获得感较强，在促进营业收入和利润增长等方面的效应也好于其他类型企业。

评估报告还指，去年减税降费政策拉动当期GDP增长0.8个百分点，社会消费品零售总额增长0.87个百分点，固定资产投资增长0.58个百分点。另外拉动社会消费品零售总额增加3308亿元，占2019年社会消费品零售总额增量的10.8%；拉动固定资产投资增加3026亿元，占2019年固定资产投资增量的10.7%。

在就业方面，减税降费带动就业增加376万人，有50.2%的企业将减税降费红利用于增加就业岗位和提高员工工资。其中带动就业岗位增加最多的行业是批发和零售业，达到106万人；其次是制造业，为93万人；建筑业位列第三，为54万人。对交通运输业、仓储和邮政业、租赁和商务服务业、住宿和餐饮业就业的带动均超过10万人。