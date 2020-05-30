大陆国台办主任刘结一：不承诺放弃使用武力

中国大陆的国务院台湾事务办公室主任刘结一表示，不承诺放弃使用武力，大陆保留采取一切必要措施的选项，不过这针对的是外部势力干涉和极少数“台独”分裂分子及其分裂活动，绝非针对台湾同胞。

据中新社报道，刘结一29日在《反分裂国家法》实施15周年座谈会上发言指，目前两岸关系和台海形势复杂严峻，民进党当局拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，破坏两岸关系和平发展的政治基础，歪曲、攻击“一国两制”，在岛内推行“去中国化”等“台独”分裂图谋。

他还指，2019冠状病毒疾病以来，岛内“台独”分裂势力更是进行政治操弄，加紧勾连外部势力，企图“以疫谋独”，这致使台海形势更加紧张动荡，只会把台湾推向更加危险境地。

刘结一表示，一个中国原则是两岸关系和平发展的政治基础，“九二共识”的要义是“海峡两岸同属一个中国，共同努力谋求国家统一”。大陆愿意以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但绝不为“台独”分裂活动留下任何空间。

他说道：“我们不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项”，这针对的是外部势力干涉和极少数“台独”分裂分子及其分裂活动，绝非针对台湾同胞。

他还表示，解决台湾问题、完成国家统一，完全是中国的内政，是中国人自己的事情，不容任何外部势力以任何借口任何形式进行干涉。