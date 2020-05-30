中国百亿疫苗巨头董事长离婚 妻子分得46亿

中国A股最贵离婚纪录被刷新，中国深圳康泰生物制品股份有限公司实际控制人和妻子离婚，妻子获得分割的股份价值达到235.54亿元（人民币，下同，46.66亿新元）。

据澎湃新闻报道，深圳康泰生物制品昨日（29日）公告，实际控制人杜伟民和袁莉萍（YUAN LIPING）女士签订文件，就股份分割等事宜做出安排，致公司股东权益发生变动。因解除婚姻关系并进行财产分割，杜伟民拟将直接持有的1.61亿股公司股份分割过户至袁莉萍名下。

按照5月29日的收盘价146元计算，这笔“分手费”达到235.54亿元，刷新了A股离婚“分手费”记录。此次股份分割过户后，杜伟民直接持有公司股份1.83亿股，占公司股份总数的27.27%。袁莉萍直接持有公司股份1.61亿股，占公司股份总数的23.99%。

不过，这次财产分割，并不会导致千亿疫苗巨头康泰生物控制权的变更。根据公告，为保持公司的正常生产经营不受影响，袁莉萍同意将所持股份的表决权等股东权利委托予杜伟民，并与杜伟民建立一致行动关系，确保杜伟民对康泰生物的实际控制权。

有评价称，在中国国产疫苗行业，如果说长生生物的高俊芳是“疫苗女王”，那康泰生物的杜伟民无疑是“疫苗皇帝”。

现年57岁的杜伟民出生于江西吉安市新干县一个农村家庭，21岁考入江西省卫生学校检验专业，后被分配至江西省卫生防疫站从事环境检验工作，并在当年考入江西教育学院化学系，毕业后又回到江西省卫生防疫站工作。

他在上世纪90年代，从卫生防疫站辞职下海经商，成为一名疫苗销售业务员，当了四年多的销售经理后，杜伟民2003年担任常州药业延申生物技术有限公司董事，从2009年至今担任民海生物执行董事，2008年9月至今任康泰生物董事长。

根据官网资料，康泰生物一家集生物制品研发、生产、销售于一体的企业，成立于1992年9月，注册资本3.69亿元，总部位于深圳，2017年2月7日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，最高市值超千亿。