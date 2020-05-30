口罩热销原材料熔喷布价格暴跌

业内人士反映，曾在今年4月之前成为热销原材料的熔喷布价格暴跌，其中80级以下熔喷布从巅峰期价格40万元（人民币，下同，7.92万新元）降到几千元。

据健康时报报道， 湖南口罩生产企业人士透露，在4月之前，不论什么质量水平熔喷布都可以卖到40万以上，最疯狂的时候，市场上的熔喷布一小时一个价，现在已今非昔比，出口的口罩对质量要求更加严格，海关的审查也十分严格，现在小厂的生存空间基本没有了。

业内人士透露，近一个月，熔喷布价格暴跌，80级以下熔喷布从巅峰期价格40万降到几千元。

公开资料显示，熔喷布用料有25g和50g之分，过滤效率有92%、95%和99%等几个档位，就是平时所说的90级、95级和99级，分别代表可以过滤90%、95%和99%的非油性颗粒物，正常的合乎标准产品应该95级以上，80级以下熔喷布基本是废品。

疫情期间安徽省怀宁县涌现近千家口罩厂，目前由于接不到订单，有80%左右的口罩厂已停产。当地某口罩厂负责人表示，如果还有人想做口罩生意，建议趁早打消这个主意，没有合适的订单，做得越多亏得越多。

中国的国家监管部门正在着手整治疫情期间不合规的生产企业，严惩疫情期间哄抬熔喷布和口罩价格的企业。中国国家市场监管总局执法稽查局市场稽查专员李玉家曾在26日介绍，市场上存在的哄抬价格、串通涨价和价格欺诈等行为，会加强案件办理。

扬中市场监管局在4月10日对当地八家熔喷布企业的抽查结果显示，其中只有三家企业的产品，细菌过滤效率符合95%以上的标准，过滤效率最差的仅有39.4%。

市场监管总局5月20日发布《疫情防控期间哄抬熔喷布等防疫物资价格违法行为典型案件(第十一批)》，公开多个哄抬熔喷布价格违法案例，要求各级监管部门加大对熔喷布等防疫物资价格监管力度，对疫情防控期间哄抬价格、发“疫情财”的违法者严惩不贷。