多个港商界人士认为 美国对港策略对商业影响不大

对于美国总统特朗普宣布将取消香港独立关税区地位等行动，多个香港商界人士出席节目时分析，已预计到美国会采取相关行动，估计暂时对工商界影响不大。

据香港01报道，香港行政会议成员林健锋分析，香港到美国出口产品不多过0.1%，相反美国每年在香港赚取的贸易顺差超过300亿美元，这次美国的举措将会“损人不利己”，是在惩罚美国自己的公民。

不过林健锋认为，香港要承受“短暂的阵痛”，特别是香港做美国入口生意如牛肉、酒类等的从业者。

对于美国有意限制对香港出口高科技产品，香港工业总会主席叶中贤分析，工业界一般不会入口美国设备，但大学高端科研或会使用美国制特别仪器，该举措对大学研究会有所影响。不过近年中美贸易战中，美方已对大学科研设备出口检查严谨，香港目前已逐步适应。

香港自由党党魁钟国斌认为，现在美国对香港采取的贸易制裁措施影响不大，但若措施涉及中国大陆出口，不容忽视对香港的连带影响。如果美国对港采取金融方面的措施，杀伤力就会很强。

不过，香港中华厂商联合会行政总裁杨立门较为乐观，不认为美方会从联系汇率方面做动作，原因是美国商贸仍依赖中国大陆，美国家庭有九成生活用品从大陆入口。

对于“港版国安法”对香港商界的影响，钟国斌认为，这对香港商界有利，可以稳定香港示威活动，但国际贸易前景或存在不明朗因素。杨立门也表示，商界全体欢迎国安法，但近年香港出现仇中情绪，长远应思考如何改善两地关系，以共同合作。