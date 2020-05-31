港府批评特朗普妖魔化中国

美国总统特朗普昨天宣布，将启动取消香港特殊待遇的程序，以回应北京通过“港版国安法”立法决定。对此，香港特区政府昨天以政府发言人名义，点名批评特朗普污名化及妖魔化中国在港维护国家安全的正当权利及义务。

港府昨晚在官网发布新闻稿称，中国有正当权利和义务在香港维护国家安全，让香港社会从自去年开始不断升级的暴力和恐怖主义威胁中恢复安定。“我们对特朗普总统及其政府持续污名化和妖魔化我国正当行使权利和义务表示深切遗憾。”

新闻稿强调，美国对香港实施制裁或贸易限制并不合理，“只会令建立多年、互惠互利的港美关系崩坏，和伤害在香港的本地和美国企业以及其雇员”。此外，香港也不会对威胁感到过分忧虑，因为香港仍可依靠其基本优势，包括法治、独立的司法、自由开放的贸易政策和公平的竞争环境，以及中国大陆经济持续开放所带来的独特优势。

“近年我们加大力度开拓更多市场，包括更聚焦增长迅速、整体而言属香港第二大贸易伙伴的东盟（亚细安）经济体。2019年香港与东盟的贸易占香港总体贸易百分之12.1（美国占百分之6.2），相信仍会继续增长。”

新闻稿并指出，美国全球贸易伙伴中，对香港的顺差是最高的，2019年从香港赚取的贸易顺差超过2000亿港元（364亿新元）。

对于特朗普指港版国安法将使香港走向“一国一制”，港府在新闻稿中回应称，“是完全错误，亦无视事实”。香港是中国不可分离的部分，任何人指中国没有权利保护自己国家免于分裂、受恐怖主义威胁及陷入混乱状态都是站不住脚的，也显然是持双重标准和伪善的表现。

“我们相信这些维护国家安全和主权的法律，不会引起对人民丧失自由的恐惧，甚至引起国际社会争论或成为干涉其他国家事务的理由。”



特朗普昨天宣布，为反制中国，美国将启动取消香港特殊待遇的程序，同时制裁那些涉及破坏香港自治的陆港官员。“我今天宣布的决定，将影响到我们与香港达成的全面协议，从引渡条约到出口管控和技术。我们将采取行动，取消香港作为中国其他地区以外的一个单独的海关和旅游地区所享有的优惠待遇。”

有分析认为，一旦香港失去独立关税区的特殊地位，可能导致跨国公司对香港的未来失去信心，香港不再是具吸引力的投资和贸易门户，在港的美国企业利益也将受损。

不过，特朗普没有提出取消香港特殊待遇的细节和时间表。