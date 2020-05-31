澳门第一季度经济萎缩48.7%

澳门统计暨普查局资料显示，受冠病疫情影响，全球经济活动大幅下滑，澳门今年首季本地生产总值按年实质大跌48.7%。

据网媒“香港01”报道，澳门统计暨普查局指出，澳门境内虽然没有出现大规模疫情传播，但在疫情下，以服务出口为主的澳门经济受到严重冲击，因此整体需求大幅下行。

其中，澳门服务出口按年下跌60%，尤其博彩服务出口及其他旅游服务出口，分別下跌61.5%及63.9%，货物出口也下跌23.5%。

同时，澳门内部需求跌幅扩大，按年下跌17.5%，这主要受固定资产投资及私人消费支出减少所拖累；而政府最终消费支出则上升5%，货物及服务进口则分別下跌30.8%及30.3%。

据彭博社报道，Sanford C. Bernstein的高级分析师Vitaly Umansky表示，虽然进出澳门的旅行限制将在6月初取消，自由行签证方案也将在不久后重新启动，但澳门经济前景依然黯淡，主要是因为中国经济放缓可能会削弱人们赌博的欲望或能力。

Tommy Xie等华侨银行经济学家则表示，一旦全球解除防疫封锁，香港和澳门的旅游相关行业或许能挺过最糟糕的时期。不过，由于人们仍担心第二波疫情暴发，相信港澳旅游业无法强劲复苏。

