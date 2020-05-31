台作家预测：台海三个月到三年内可能开战

长期关注两岸情势的台湾作家范畴警告民进党，应有在三个月到三年就有可能发生台海战争的心理准备。

据网媒“风传媒”报道，范畴两个月前曾到民进党中常会发表专案报告，并分析美中台关系等。有不具名消息指出，范畴当时表示，他曾与台湾军方人士交流，而他们对台海发生战争的可能性预判，是以三年到三十年为范围。

不过，范畴依据军方人士后来提出的论述，预判战争可能发生的时间应修正为三个月到三年。

报道称，对于范畴的上述警告，当天与会的台湾正常国家促进会常委陈茂松并不以为然，“认为太恐吓台湾”。不过，范畴则认为民进党作为执政党，原本就该以最坏角度思考问题。

民进党立院党团总召集人柯建铭，以及干事长郑运鹏据报都非常肯定范畴的分析，认为很值得深思。也有台湾国安人士形容，现在台海的情势，确实是1996年导弹危机后最紧绷的时刻。

此外，范畴对有台湾民调显示“七成民意愿意保卫台湾”高度质疑。据悉，他在专案报告中对此表示担忧，更举出个人的三个探寻范例供民进党参考。

他以“如果一觉起来，发现解放军伞兵出现在附近，自己身边正好有枪，是否会拿枪奋战？”的题目，分别提问三位人士：一位30岁左右的女性市议员、一位近30岁毕业自东海大学的青年，以及一位20岁出头的台大女学生。

结果，女议员没选择回答，还直言问题太极端，劝范畴不要拿这问题问30岁的年轻人；东海大学毕业生则说，要看美国的第七舰队离台湾有多近，“够近就会拿枪起身战斗，否则就会躲起来”。

而女学生的回答则最有趣，因为她质疑范畴的假设不可能成立，“中国会先派无人机，面孔辨识找要打的人，不会先派伞兵”。

对此，范畴认为上述民调并不真实，强调应提到可能流血的状况来询问才有意义。

