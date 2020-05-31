美国海军再派舰艇穿越西沙群岛

美国海军再度派出舰艇穿越西沙群岛水域，对中国在南中国海的主权声索提出挑战。

据美国之音报道，美国海军方面表示，美国海军导弹驱逐舰“马斯廷”号（USS Mustin）本月28日穿越帕拉塞尔群岛（Paracel Islands）水域执行自由航行的使命。帕拉塞尔群岛被中国称为西沙群岛。

这是美国海军舰艇近期再次穿越西沙水域。美国海军舰艇上月两次靠近西沙与南沙群岛。美国有线电视新闻网援引一位美国海军官员的话说，“马斯廷”号驱逐舰28日穿越了永兴岛（Woody Island）和高尖石（Pyramid Rock）12海里以内的水域，中国在永兴岛上建有一个机场，战略轰炸机也曾在那里降落。

美国海军第七舰队发言人荣科（Anthony Junco）在一份声明中说，“（当地时间）5月28日，‘马斯廷’号驱逐舰按照国际法的规定在帕拉塞尔群岛行使了航行权益和自由”，“美国通过这次行动展示，这些水域不在中国能够合法称为领海的主权声索范围内”。

美国海军发言人马奥（Rachel Maul）指出，“南中国海内非法和全面的海洋主权声索对海洋自由构成严重威胁。海洋自由包括航行和飞越自由以及所有船只正常的通行权益”，“美国在南中国海问题上的立场与世界任何其他地区无异，就是1982年联合国海洋法公约所规定的所有国家有合法使用海洋的权益和自由。国际社会有责任维护海洋自由，后者事关全球安全、稳定与繁荣”。