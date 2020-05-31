陈茂波：美国挑起所谓制裁行动 对市场实际影响有限

香港财政司司长陈茂波表示，中国全国人大通过就“港区国安法”立法的决定，肯定不会影响香港资金自由进出及联系汇率制度运作，以及香港作为国际金融中心地位的未来。

陈茂波今天在政府网志中写道，美国借港区国安法立法挑起的所谓“制裁行动”，虽然会为市场带来少许干扰，但实际影响有限，而目前的形势，可能让已在境外上市的中资企业们，更积极考虑回流到香港市场掛牌。

陈茂波表示，《基本法》第112条已列明，香港不会实施外汇管制。至于联系汇率制度，他强调这是香港自设机制，而且该制度自1983年实施以来，经历过多次考验，并与1992年才在美国国会通过的《香港政策法》没有相关性。

“事实上，过去一周金管局及银行界均指出，并没有显著的资金外流情况，港元汇率亦一直靠近强方兑换保证区。”

他还说，每年香港制造并出口到美国的货物，只占当地制造业不到2%，货值占香港总出口不到0.1%，高端敏感设备和技术一向也不容易从美国进口。相反，美国在港就有著庞大经济及其他利益。

陈茂波并指出，过去10年，美国在港累计赚取近3000亿美元（4241亿新元）贸易顺差，香港是美国最大贸易顺差单一经济体。因此，他认为美国的任何限制措施，会同时损害美国企业在港的利益。

美国总统特朗普昨天宣布，因应北京通过港区国安法立法决定，美国将启动取消香港特殊待遇的程序，同时制裁那些涉及破坏香港自治的陆港官员。“我今天宣布的决定，将影响到我们与香港达成的全面协议，从引渡条约到出口管控和技术。我们将采取行动，取消香港作为中国其他地区以外的一个单独的海关和旅游地区所享有的优惠待遇。”

有分析认为，一旦香港失去独立关税区的特殊地位，可能导致跨国公司对香港的未来失去信心，香港不再是具吸引力的投资和贸易门户，在港的美国企业利益也将受损。

不过，特朗普没有提出取消香港特殊待遇的细节和时间表。

