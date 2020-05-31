中国进口LNG价格创三年来新低

中国海关总署全球贸易监测分析中心和上海石油天然气交易中心27日联合发布的中国LNG综合进口到岸价格显示，5月18日至24日，中国LNG综合进口到岸价格为2184元/吨（人民币，下同，约432新元），较上周下跌638元/吨，跌幅为22.6%，为三年来新低。

据界面新闻报道，上海石油天然气交易中心指数研发部王诗韡也指出近期中国LNG综合进口到岸价格已创下2017年2月底以来的最低值。

中国进口LNG由两部分构成，分别是以长协为主的定期购销协议，以及现货采购协议。其中，长协的计价方式基本与国际原油价格挂钩。

王诗韡表示，由于计价周期的缘故，近期中国部分长协LNG进口船货到岸价格，开始逐渐反映出今年3月国际原油价格大跌的影响。

隆众资讯天然气分析师王皓浩表达了类似看法。她对表示，一般情况下，中国LNG长协价格与国际油价的挂钩关系，会有3到6个月的延后期。

王皓浩称，6月中国LNG进口价格将反映4月国际油价的影响，届时将有新一轮较大幅度的下跌。

今年3月初，因欧佩克+减产谈判无果，沙特和俄罗斯打响石油价格战，国际油价应声暴跌。当天，WTI原油期货跌破28美元/桶，布伦特原油报31.82美元/桶，日内跌幅均达30%左右。此后，国际油价一直在低位徘徊。

进入4月，国际油价继续下跌。4月20日，5月交货的WTI原油期货价格跌至负油价，每桶收于-37.63美元。4月21日，6月交货的WTI原油合约跌至15.75美元/桶；布伦特原油期货价格跌至19.78美元/桶。

在现货LNG方面，由于冠病疫情、北半球气温偏高等因素影响，今年以来天然气需求疲软，库存高企，导致国际市场上各标杆价格屡创新低。

目前，美国亨利枢纽天然气现货价格约1.8美元/百万英热单位，处于历史低位。因欧洲市场走软，大量过剩的船货转向东北亚，东北亚现货到岸价格结束连续三周的上涨，跌破1.9美元/百万英热单位。

长协和现货LNG价格的双双走低，导致近期中国LNG综合进口到岸价格下跌明显。

低气价下，中国加大了LNG进口量。

据中国海关总署数据统计，4月中国LNG进口量为509.68万吨，环比增长21.56%，同比增加12.18%。LNG的进口均价为398.52美元/吨，比3月均价下降约2%，比2-3月的进口均价下降了9%。

作为中国最大的LNG进口商，中海油是低气价的最大受益者之一。

王皓浩表示，最近京津冀地区平均一天的LNG出货量同比增加了300车。

低气价有利于降低工商业用户生产成本，但同时对中国管道气形成了挤压。目前，进口LNG已替代了一部分管道气，导致管道气库存压力较大。

据王诗韡介绍，近期中石油调整了管道气的价格政策，整体以降价为主。受此影响，国内燃气发电、工业用气的成本将降低。

进口LNG价格下跌，也对国内LNG工厂业务也产生了较大影响。

隆众资讯数据显示，5月29日，河北LNG工厂的挂牌价在2300-2600元/吨，陕西LNG工厂的挂牌价在2500-2600元/吨。

王皓浩表示，目前西北LNG工厂的销售价格几乎低于成本价，因生产的LNG没有办法送到华北地区，西北地区的LNG出货范围已经减少。

作为西北LNG工厂原料供应商，中石油目前采取了“采购越多，优惠越多”的政策，西北工厂的成本有所下降。

今年一季度，中石油的天然气价格开始下调。

中石油2020年一季度业绩报告显示，当期公司天然气平均实现价格为5.1美元/千立方英尺，比上年同期下降23.1%。其中，国内实现价格为5.8美元/千立方英尺，比上年同期下降11.5%。

中石油认为，这主要是因为国家提前执行淡季价格政策，天然气销售价格下降。

王诗韡认为，后期中国LNG长协综合到岸价格将继续走低。

目前，全球范围内疫情尚未得到有效控制，国际原油和天然气市场仍供大于求。虽然欧佩克和俄罗斯等原油生产国被动减产，支撑了国际油价上升，但原油、成品油库存高企，需求端未见好转，预计短期内国际油价仍在低位震荡。

王诗韡称，在全球LNG储罐液位高企，尤其欧洲储罐大概率面临满罐的背景下，大量船货将转向中日韩等传统LNG进口大国，这将加剧东北亚市场的供需失衡。

王诗韡预计，LNG长协船货价格将震荡下行，现货船货价格也将承压。

隆众资讯5月28日统计数据显示，未来一周，LNG预到港量45.22万吨，较上周75.45万吨的预到港量减少了40%。