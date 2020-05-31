谭惠珠：若北京欲将大陆一套搬来香港 便不会规限四罪行

港版国安法争议持续发酵，香港基本法委员会副主任谭惠珠今天说，中国大陆有多种不同规管范围的国家安全法例，强调如果北京有心将大陆那一套的《国安法》搬到香港，便不会只限于四种罪行。

中国人大常委会上周正式获授权进行港版国安法立法工作，法律通过后将以香港《基本法》附件三的形式颁布，其中包括“颠覆国家政权、分裂国家、恐怖活动和外部势力干预”等法例，预计在香港今年9月立法会选举前通过。

综合香港电台、“NOW”新闻报道，谭惠珠今天出席无线节目《讲清讲楚》时说，港版国安法由人大常委会立法，在法律基础上并没问题，也不会影响“一国两制”，强调涉及国家安全的法律，“权在中央”。

至于将来的执法权属谁，谭惠珠则认为，国家安全是北京的事，如果北京有需要派人来港，有关人员也要遵守香港法律，以及要与香港方面分工合作。她进一步说，只要相关人员执行的法例是香港法律，便没有问题。

对于港版国安法会否出现以言入罪，谭惠珠表示，这是她首次听到有关说法，相信可以参考国际作法，但不能一概而论。

“不要经常问‘若我喊一句什么，会否犯法’，最重要看前文后理，他的意图、效果、组织，或没有组织的话，什么原因要这样做，这些是证据的问题。因为不是每宗案都能定罪，不能定罪是因为证据的问题，不是因为大家说了同样的说话。”