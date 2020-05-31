台民调：六成民众支持完善《难民法》与《港澳条例》

时代力量今天公布民调显示，高达60.3%的台湾民众支持政府完善《难民法》及《港澳条例》。

去年香港反对修改《逃犯条例》时，台湾总统蔡英文多次表达力挺香港的决心，这也让她在今年初总统大选高票连任。如今香港再度因港版国安法情势紧张，许多不满中国大陆做法的香港民众，希望蔡英文能以具体作为支持港人，再次呼吁台湾制定《难民法》给予庇护。

综合《联合报》等报道，这项民调除了针对港版国安法，也对蔡英文等人的执政表现作出调查。其中，在蔡英文与行政院长苏贞昌的满意度方面，分別为68%与65%。相较于时力4月所做的民调，蔡英文与苏贞昌的满意度分別下降8.9个百分点及7.9个百分点，不满意度则分別上升10.4个百分点与8.9个百分点。

台师大政研所教授范世平分析，这恐怕显示蔡英文的蜜月期已过。

至于政府的纾困表现，民调显示，满意度与不满意度分別为47.9%与43.5%，同时有64.3%民众支持“振兴券”目前的规划，62.9%则对政府的纾困振兴有信心。

时力主席徐永明指出，总统与行政院长满意度下降属于正常，因为之前高民调可以说是选后的蜜月期，但要注意的是，下降幅度是否太快，民调下降是否也与近日纾困、振兴的争议有关。