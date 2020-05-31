罢免投票在即 韩国瑜：不愿看到对立

罢韩投票倒数不到七天，高雄市长韩国瑜昨天回应称，直到6月6日投票前、甚至投票当天，他都不会动员造势，强调自己不愿看到对立，“会静候市民决定”。

韩国瑜罢免投票将在来临周六（6日）举行。罢韩团体“WeCare高雄”在过去几个周末都积极发动活动，并且将从今天开始到投票前一晚（5日），每日到街头派黄丝带，希望号召支持罢韩民众参与游行。此外，该团体也复制韩国瑜前年在高雄旗山、冈山、凤山举办的造势活动，在近日举办“三山造势”。

对于罢韩投票在即，国民党选择低调应对。据报道，国民党不少党务主管及幕僚已从台北南下高雄帮忙，同时该党也决议本周中常会停开一次，让要帮忙韩国瑜的党务人士，在时间运用上能够更有弹性。

综合台媒报道，韩国瑜上月8日曾向台北高等行政法院递状声请停止执行罢免案，同月17日被驳回，中央选举委员会也在同一天决定在6月6日举行罢免投票。韩国瑜不服法院裁决提出抗告，均在本月7日和22日被法院驳回。

罢韩领衔人陈冠荣指出，法院已几次驳回申请，证明罢韩行动完全合乎民主法治，呼吁韩国瑜尊重民意、尊重罢免程序。

台北高等行政法院日前已收到韩国瑜的抗告状，由于时间紧迫，最快迟将在明天（1日）转送最高行政法院。