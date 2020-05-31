上证所：研究科创板引入单次T+0交易及上证综指完善方案

中国上海证券交易所表示，将适时推出科创板做市商制度、研究引入单次T+0交易，保证市场的流动性，从而保证价格发现功能的正常实现；同时还在研究上证综指.SSEC编制方法的完善方案，尽量保证与现有指数无缝衔接，保证指数的连续性和稳定性。

上海证交所周五（29日）稍晚在其官方微信上指出，将从优化“资本供给”和“制度供给”入手推动下一步工作。“资本供给”方面，将构建更为高效的并购重组和再融资制度，针对科技创新企业的发展需求，做出市场化和便利性安排。

将研究推出鼓励吸引长期投资者的制度，为市场提供更多长期增量资金，稳定投资者预期、熨平股价过度波动带来的市场损伤；完善股份减持制度，平衡好大股东正常股份转让权利和其他投资者交易权利背后的利益需求，满足创新资本退出需求和为股份减持引入增量资金。

在“制度供给”方面，上海证交所将制定更有针对性的信息披露政策，在更强调以信息披露为核心的监管理念的同时，在量化指标、披露时点和披露方式等方面做出更有包容性的制度安排；加大股权激励制度的适应性，大幅提升科创公司对人才的吸引力。

至2020年7月22日，科创板完整运行将满一年。目前共有105家企业挂牌上市，总市值超过1.5万亿元人民币。截至5月27日，上海证交所已受理304家企业提交科创板发行上市申请，除已完成审核的企业外，仍在审核中的企业110家。

上海证交所并指出，近年来，随着宏观经济结构转型升级的步伐加快，A股市场规模在快速发展壮大的同时，股市内在结构发生了深刻变化，从而出现了指数短期走势与经济运行状况存在阶段性背离的情况。

因上证综指已成为A股最具代表性的指数，越来越多的市场参与人认为有必要对现行指数编制方式进行调整，以更为准确地表征沪市表现继而稳定投资者预期。一直以来，上海证交所协同中证指数有限公司在不断征询市场意见建议的同时，对指数功能的完善进行了深入研究。

下一步，上海证交所在研究上证综指编制方法的完善方案时，将充分听取市场各方意见并借鉴国际最佳实践经验，在修订指数表征功能的同时，应尽量保证与现有指数无缝衔接，保证指数的连续性和稳定性，维护正常的交易秩序。