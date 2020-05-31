台湾今年已驱离1231艘大陆采砂船

大陆船只越界台湾海域猖獗，不仅进行违法渔捞作业，抽砂船及运砂船更相中台湾最大渔场、澎湖海域浅堆的珍贵海砂资源，日以继夜地大肆盗采市价如同“黑金”的海砂。为求遏止，民进党立委赖瑞隆提案修法，针对违法盗采土石者，最高可判七年以下徒刑，另提高罚锾上限至5000万（新台币，下同，约235万新元），以达吓阻作用。

据《中国时报》报道，台湾海巡署统计，去年取缔没收七艘非法越界大陆采砂船，今年则采驱离方式。但近日有一支超过30艘的大陆船队悄悄越过台湾海峡中线，在澎湖附近海域集结，肆无忌惮地盗采海砂，幕后操控者疑与福建省“九州之星实业有限公司”有关。

一名大陆台商委托的投诉人指称，从1月迄今，这批船队盗采台湾海砂至少有500万立方米，不法获利超过新台币60亿元。而盗砂集团盗采海砂后，再以高价转卖给香港，用于兴建香港机场。

大陆船只违法盗采砂石造成台湾海洋生态浩劫，赖瑞隆透露，自今年1月至5月13日，海巡署共驱离1231艘大陆采砂船与运砂船，盗采海砂的行为并未因台湾发动刑事处罚而稍有停歇，显见现行法规的罚则难达吓阻效果。

赖瑞隆说，大陆采砂船盗取海砂行为，严重危害台湾海洋生态、渔业资源与安全，每艘盗采渔船若采1万吨海砂，约可获利1200万至1400万元，即便被逮捕，因台湾判刑不高，目前最高判6个月徒刑，且可易科罚金，导致“盗采砂石的利润远大于付出成本”，很多人趋之若鹜地违法盗采。