张文宏：月亮撞地球般的恐惧不可取 复课时做好基本防护

随着疫情防控进入常态化，中国多地高校及中小学开始复学。学生在学校的日常防护和营养健康，都牵动着广大学生家长和老师的心。

在疫情期间曝光度极高的复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏31日下午表示，家长与学生不需要过度担心，做好基本的防护，不要盲目的恐惧。

据央视新闻报道，张文宏表示：“如果现在还这么担忧，那其他国家的人都不要活了”。他指出，其他国家，如美国每天还有接近两万例，巴西甚至高于两万例。俄罗斯、墨西哥、印度，整个欧洲每天大多数国家每天都是几百例，人家都开始复工复产复学了，都过得挺好，还挺开心。而中国本地病例一例都没有，但却有人觉得日子过不下去了，我认为这是过度担心。

张文宏认为，对于中国整个防疫体系来说，目前打的是闭环防疫战，隔离两周。如果将来过来人很多，我们会以闭环的形式隔离在小区里面。

他直言：“有可能发生的事情很多，世界大战马上要爆发了，明天月亮可能撞地球了，过度担忧毫无意义。”

他建议整体民众现在不需要过度担心这些事情，只要做好基本的防护即可，基本防护非常简单。“我是觉得所谓一年也好，两年也好，听上去好像不得了，但对我们整体生活的影响，我们希望降到越低越好。”

张文宏也警告，做好常态化的管理很重要，但不能盲目的恐惧。“盲目恐惧只有两个字，等死。”