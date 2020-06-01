恢复机场中转 台湾脚步慢于新港

冠病疫情让全球航空业命悬一线，疫后如何加速重建？身兼台湾航空运输公会理事长的长荣航空董事长林宝水呼吁，优先恢复“过境不入境”的中转业务，如果配套措施做好，不仅对疫情冲击小，也能够让机场慢慢活过来，养活靠机场维生的“机场生活圈”。

据《中国时报》报道，冠病疫情以来各国架起边界管制，航空业首当其冲，机场更成为空城，从业人员只能放无薪假。不过随疫情趋缓，先前暂停中转业务的香港、新加坡两个大型机场，香港自今天（6月1日）恢复、新加坡则自明天（6月2日）分阶段跟进恢复。

台湾因与大陆间有定期航班，3月初美国疫情爆发时，掀起一波“海归”潮，许多陆籍人士订不到从美国直飞大陆的班机，索性藉由桃园机场转机回陆，就怕成为防疫破口，指挥中心于是自3月24日起暂停中转迄今。

有趣的是，台、港、新在当时都宣布取消机场中转，但日本、韩国都没取消。林宝水坦言，日韩没取消、新港陆续恢复，台湾的防疫成果优于这些国家，却迟未恢复，等于在后疫情的“重建工作”脚步慢了！

桃园机场近年转机率虽有提升，但进步速度相当缓慢，目前仅约10%的水准，比较邻近国家实属“看不到车尾灯”，远低香港近30%，曼谷及新加坡樟宜机场约25 ％的水准。

业者忧心台湾有绝佳地理位置，过去几年在官民的共同努力下，确实让桃园机场转机率慢慢提升，如果没能跟进恢复，等于把努力成果奉送给其他机场，相当可惜。

林宝水表示，在边境管制下，现在开放中转对航空公司“赚不了什么钱”，但总有一天得开放，机场也要慢慢恢复运作，“过境不入境”的中转对防疫冲击最小，相信只要配套做好，台湾没有不开放的理由。只有机场慢慢复原，“机场生活圈”才能活过来，也才养得起航空公司，餐饮、免税店、周边服务业和协力厂商等靠机场过活的从业人员。