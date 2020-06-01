武汉首次新增无症状感染者为零

武汉市卫生健康委员会今天（6月1日）通报，该市昨天对6万余人进行了2019冠状病毒核酸检测，未发现无症状感染者，这是武汉市公布无症状感染者人数以来，首次无症状感染者当日新增为零。

据新华社报道，武汉市从5月14日部署在全市范围内进一步加强核酸检测、加快筛查无症状感染者，最大限度地摸清无症状感染者底数，截至目前，采样工作接近尾声，各区正进行“查漏补缺”。

根据武汉市卫生健康委员会的通报，截至5月30日，该市共有319名无症状感染者正在接受医学观察。自武汉市开展集中核酸检测工作以来，单日新增无症状感染者人数最多的一天发生在5月24日，当日新增38例。

至5月31日，武汉市首次无症状感染者当日新增为零，这也说明武汉集中核酸检测排查工作已产生明显成效。

此前，中国国务院联防联控机制联络组专家、中国疾控中心副主任冯子健曾表示，尽管湖北省重点人群核酸筛查范围不断扩大，筛查量不断加大，但无症状感染者的检出数量和检出率却持续降低，说明疫情防控效果呈现持续向好态势。

冯子健介绍，湖北省绝大多数无症状感染者属于隐性感染，传染性和传播能力都较低。随着核酸检测“分母”的增大，无症状感染者比例在缩小，说明人群中病毒的残存感染和传播越来越弱。