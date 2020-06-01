投票前的最后周日 罢韩团体、民进党拼投票率

台湾高雄市长韩国瑜罢免案将在本周六（6月6日）进行投票，罢韩团体昨天完成“光复高雄、三山会师”行动，并将在今天起（6月1日）至投票前连五天举办游行活动，号召市民投票；民进党立委和议员也到街上催票，主打罢韩“差你这一票”。

综合《联合报》和《自由时报》报道，昨天是罢韩投票前最后周日，团体在凤山站完成三山会师最终场，直捣市长韩国瑜所在的凤山行政中心

2018年高雄市长选举，韩国瑜曾办“三山”造势奠定胜出的基础，罢韩团体WeCare高雄因此发起三山（旗山、冈山、凤山）会师行动，有意翻转韩国瑜拿下高票的韩流发源地。

罢韩团体昨天号召群众从凤山行政中心游行至卫武营广场，晚间6时6分齐聚卫武营，高喊“六月六日，出来投票；坚定罢韩，非韩不投”。罢韩团体表示，现场黄丝带发出3万条。

罢韩领衔人陈冠荣说，高雄被韩国瑜用权力绑架，被少数的韩粉以暴力威胁，透过游行要告诉高雄人、韩粉及韩国瑜，“把高雄还给我们高雄人”。

台湾基进新闻部副主任张博洋说，选在凤山作为“三山”演习最终场有特殊意义，这里是市府所在地，也是韩国瑜说“Yes，I do”去竞选总统之处。他指出，路名叫光复路，有“光复高雄”含意，透过游行表达光复高雄心声。

另外，高雄市民进党公职近日也发起“站路口”发放罢韩黄丝带，并加强动员力道，透过活动参与、向支持者发送简讯、电话动员、发放党员信等，鼓励市民踊跃行使公民权。此外，民进党同时也在选区办座谈会，邀里长等意见领袖出席，发挥组织优势。

民进党人士指出，罢韩能否成功关键在投票率，若天气好、投票率冲高，达阵机会大。

民进党高雄市党部主委、立委赵天麟受访时表示，地方党部本周将寄出给高雄市民进党员的一封信，鼓励党员踊跃投票；无论韩国瑜阵营在最后一周出什么招，例如韩提前辞职、或宣布仅做一任等，民进党都会请支持者坚定不为所动，因为韩国瑜去年“落跑”竞选总统时，就已背弃高雄市民，现在任何承诺都已没有意义。

针对罢韩投票，绿营方面以党公职个别表态或响应罢韩团体活动为主，参与程度不一。另为催出投票率，民进党青年部昨制作“高雄投票所周边美食攻略”文宣，盘点各区美食，鼓励目前在外地工作或念书的高雄市民6月6日回乡投票，“买张车票、投下选票，回味家乡的味道、品尝属于高雄人的民主滋味！”。

韩国瑜日前表态，要求支持者当天不要投票，被认为是“盖牌”。

赵天麟表示，最近气氛很像今年1月11日总统大选之前，当时韩国瑜办了好几场很成功的造势晚会，蔡英文总统的支持者焦虑感很高。但他认为，大家愈焦虑，罢韩成功就愈乐观，焦虑破表会促使大家觉得“好像差我这一票”，有助于投票率提高，他坦言，包括自己也会感到焦虑。

民进党高雄市议员高闵琳受访时表示，除了发送黄丝带外，WeCare高雄等罢韩团体将在投票最后一周，于高雄各地举办相关活动作最后冲刺，她将参与在她选区内的所有活动，最后透过发送简讯、打电话，呼吁支持者与市民投票。