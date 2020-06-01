蓬佩奥：美国现在没有给予香港特殊待遇的理由

美国国务卿蓬佩奥昨天（5月31日）指出，随着中国通过“港版国安法”进一步遏制香港的自由，美国现在没有理由给予香港特殊优待。

据彭博社报道，蓬佩奥在接受福克斯新闻采访时说，中国领导人对香港实行更严格的控制，违背了给予香港高度自治权的承诺。“今天的中国共产党与10年前不同，该党有意破坏西方理念、西方民主和西方价值观。”

蓬佩奥上周称，根据美国法律，无法再证明香港的自治权，此举可能触发严重贸易后果。蓬佩奥昨天也提到，美国总统特朗普已下令检讨香港享有的一切特殊待遇，并将采取措施撤销这些优待。

特朗普上周五（29日）誓言要对中国采取“强有力”和“有意义”的行动，但没有提供具体细节。

蓬佩奥指，如果中国政府对待香港的方式与对待大陆一样，那么美国也没有理由对香港另眼看待。

香港政府指美国对香港实施制裁或贸易限制 “不合理”， 而中国官媒《人民日报》一篇评论文章更强调， 坚决反对外部势力干预香港事务，并指妄图干预香港事务、粗暴干涉中国内政的霸权主义行径注定不会得逞。

蓬佩奥当天也重申了美国对华为的立场，即欧洲各国政府应停止与中国华为技术有限公司的业务往来，指欧洲需要将其从系统中删除，并使用西方的技术。

华为由于拥有先进的技术和全球影响力，在希望建立快速5G网络的国家中广受欢迎。不过，美国多次以违反美国制裁为由，制裁华为和其他中国科技公司，将它们列入黑名单并指责它们对美国安全构成威胁。