女研究生蹦床馆内摔成“完全性截瘫”

中国江苏一名女医学研究生上周在徐州一家蹦床馆，进行一个名叫“人体炸弹”的项目时，因头朝下摔进球池内导致“完全性截瘫”，该研究生的家人打算通过法律途径维权。

据《徐州都市晨报》报道，受伤的研究所，琪琪和男朋友小王、表哥小鲁，在5月25日傍晚6时许到 “幻影星空”蹦床馆玩。三人当时准备玩一个名叫“人体炸弹”的项目，即站在高处的人在高大的气垫上用力蹦，另一端躺在低处的人就会被弹入旁边的海洋球池中。

小鲁回忆，一名40岁左右的女性工作人员向他们简单地讲解了下玩法，但并未告知这个项目的危险性，也未让我们采取任何防护措施。小鲁说，他和小王反复向工作人员确认是否安全，得到的答复是“大家都是这样玩的，没事儿”。另外在弹跳的时候，他们都是得到工作人员示意后才开始跳的。

小鲁事后也指出，当时馆内没有安排观看任何培训视频，无人告知游玩注意事项，他们也没看到一处明显的安全提示。

从小鲁事后拷到的视频可以看出，小鲁被弹起的时候很安全地进入了球池，随后琪琪躺了上去，小鲁和小王到上面去跳，但琪琪在被弹起时，头朝下猛地摔进了海洋球池内，当场动弹不得。小王和小鲁随后把琪琪抬了上去，工作人员一直在场指点，但视频中听不见她说了什么。

小鲁指出，现场工作人员并未做出任何急救措施，只是简单询问琪琪是否“活动开了”，并说大家都是这样玩的，以前没有出现过这种情况。

琪琪当晚被送到了医院，蹦床馆老板刘女士夫妻也驱车前往，不过之后说帮不上忙就回家了，并声称他们已经买了保险，保险公司会负责赔偿。保险公司工作人员之后到医院拍照，并告诉小鲁赔偿款要先支付给投保者，不可能直接给他们。

琪琪随后动了手术，在重症监控室躺了三天后转到普通病房，目前胸部以下仍然没有知觉，医生的诊断结果是“完全性截瘫”。管床医生周蒙恩指琪琪伤势很重，虽然手术很顺利，但后期康复治疗阶段会很漫长，费用也不好估量。



据小鲁透露，琪琪是学医的，专业就是神经内科，对自己的情况很清楚，但仍保持乐观。

他指出，因成绩优异被学校保送研究生，毕业两年来一直在医院实习，正准备找一份正式工作，目前没有职工医保和居民医保，也没有购买个人保险，而其父母都已退休，收入不高。小鲁也透露，在入院的五天内，医药费就花了10万多元（人民币，下同，约1万9700新元），期间蹦床馆老板只送来5000元。小鲁也提到，众筹平台“水滴筹”上有不少人为琪琪筹资，一天内筹到了近30万元。

小鲁透露，他们家人打算通过法律途径维权。

据悉，该蹦床馆5月20日才开始试营业，5月25日发生了消费者摔伤的事故。一位不愿透露姓名的相关负责人指出，每位消费者购票时都签了安全协议，要求听从安全员指挥。事发时，安全员已经指出琪琪动作不标准，提醒他们不能玩，但他们还是跳了。他也说，蹦床馆购买了保险，可以用保险支付医疗费用，如果对方起诉索赔的话，他们会积极配合。

幻影星空蹦床馆5月30日下午，已贴上了“暂停开放”的通知，上述负责人说，现在暂停开放是因为要进行消防改造和培训。





