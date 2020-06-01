中国百强房企5月销售额环比增长21.3%

中国房企5月销售业绩持续回暖，克而瑞研究中心昨天披露的数据显示，百强房企5月实现全口径销售金额1万915亿元（人民币，约2151亿新元），环比增长21.3%，同比增速显著提升至12.2%；从累计业绩看，前5月百强房企全口径销售额降幅较前几月持续收窄，同比下降7.9%。

据第一财经报道，百强房企中77家业绩在5月出现环比提升、67家业绩同比出现增长。以碧桂园为例，得益于五一促销及线上直播活动，该集团5月全口径销售额达798亿元，同比增长13.2%，单月业绩规模创年内新高，也因此坐稳房企业绩榜首，前五月全口径销售额达2913亿元。

但前二十房企中，仍有三家5月业绩环比下跌，包括中国恒大、中国海外发展和绿城中国，跌幅分别为6.5%、1%和11.7%。在碧桂园5月发力后，恒大退居行业第二，前五月全口径销售额2735亿元。

至此，今年销售规模达千亿的房企已有六家，除龙头三甲碧桂园、恒大、万科外，还有保利发展、融创中国、中海地产，全口径销售额分别为1525亿元、1405亿元、1153亿元。30强和50强房企入榜门槛分别仅287亿元和175亿元。

对于促进市场恢复的动因，克而瑞认为，央行降准降息、灵活适度的货币政策助推楼市；此外部分城市“四限”调控松动、企业纾困、购房免税补贴多管齐下，助推自住购房需求释放。

在豪宅成交上升的推动下，一线城市率先回暖，北京、上海和广州五月成交持续提升，上海更是创近年来单月新高，中高端及豪宅项目去化速度显著加快。而深圳经过经营贷监管后，市场逐步回归理性，成交环比下降。

值得注意的是，由于一手房限价导致一二手房价格倒挂，对部分城市的楼市趋热起到助推作用，尤其是以刚需客驱动中低档项目热销的城市，以成都、杭州、苏州为典型代表，疫后迎来一批限价盘入市，低于二手房的价格强化了购房者“买到就是赚到”投机心理，促使市场回暖。

而在三四线城市，房企为刺激销售主动降价促销，包括让利折扣、降低首付比例、延长贷款年限等，牺牲部分利润空间抢占市场。譬如广东清远自3月中旬以来，各项目普遍以价换量，较疫情价格降幅达到10至15%。

克而瑞表示，随着半年度业绩冲刺季到来，房企必将加快供货节奏，供应有望放量增长，甚至创年内新高。

不过，疫情过后，不同城市间居民的购买力差距进一步拉大，刚需市场受影响最大。据国家统计局数据, 4月全国城镇调查失业率为6.0%，比3月份上升0.1个百分点，整体依旧维持在历史高位。

业内认为，短期内失业率上升、就业容量收缩会导致部分购房需求延期或降级，楼市客户的刚需化属性将更为明显，有钱的不想买，没钱的买不起将成为今年多数三四线城市的真实写照。