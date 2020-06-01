民调：过半港人同意港府有责任惩治危害国安行为

一项民调显示，超过六成的香港受访者反对中国中央政府就“港版国安法”绕过香港立法会立法，但超过一半的受访者同意港府有责任防范、制止和惩治危害国安行为和活动。

香港《明报》今天（6月1日）公布的民调显示，64%受访者反对中央绕过立法会立法，24.3%表示支持，52.3%受访者同意港府有责任防范、制止和惩治危害国安的行为和活动，20.2%表示不同意。

香港中文大学传播与民意调查中心受《明报》委托展开这项民调，并在5月25日至29日访问了815名15岁以上能说粤语的香港市民。有51.9%的受访者自称属于民主派或本土派，15.7%属于中间派，亲中、建制和工商派占12.4%，其余为无政治倾向或派别等其他组别。

全国港澳研究会副会长刘兆佳认为，有半数受访者同意港府有责任处理国家安全问题，显示港人开始以务实角度思考目前环境，而多数人反对由中央立法，显示不少人对由中央直接替香港订立法例的方式感到不安心。

行会成员、建制派政党新民党主席叶刘淑仪表示民调结果合理，“和我们收到的意见相若”。

叶刘淑仪认为，民调显示市民原则上支持为国家安全立法，但不希望绕过香港立法，也担心“两制”削弱，并说最理想当然是香港根据《基本法》23条自行立法，履行宪制责任，但23条长期被妖魔化，加上过去一年的黑暴及立法会的乱象，使港府难以立法”。

叶刘也认为，中央这一回的决心很大，加上为形势所迫，愈快立法愈好。她相信，中央对港人的忧虑很清楚，并说作大规模咨询将不会有什么新意或改变中央的立场。

泛民主派政党公民党主席梁家杰表示，对结果一点都不感意外，并指国安法是“黑箱作业”，会引起民愤。梁家杰认为，若港府有一点政治能量，和愿意做有利于香港的事，就应该向中央进谏，“但我看不到港府可以进谏，（港府）完全受制于中央，只是中央的喉舌”。

民调也显示，逾六成受访者认为，设立国安法会破坏“一国两制”及香港国际金融中心地位。至于对中央政府在香港落实“一国两制”的做法满意度，41.4%受访者给打零分，表示完全不满意。此外，超过四成半的受访者在警方、中央政府及特区政府的信任度也给予零分，表示完全不信任。