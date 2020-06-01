中国未成年人犯罪数量连降多年趋稳后回升

中国最高人民检察院今天（6月1日）发布的白皮书显示，成年人犯罪数量在连续多年下降趋于平稳后有所回升，而侵害未成年人犯罪数量也呈上升态势，其中强奸罪在2019年居首。白皮书也指出，2014至2019年间，未成年人聚众斗殴、寻衅滋事、强奸犯罪人数上升，性侵害、暴力伤害未成年人等问题相对突出。

综合《新京报》和澎湃新闻报道，最高检发布的《未成年人检察工作白皮书（2014—2019）》，检察机关批准逮捕侵害未成年人犯罪2018年、2019年同比分别增长18.39%、18.89%，提起公诉同比分别增长6.82%、24.15%。

通过对近年来涉未成年人刑事案件情况进行分析指出，当前未成年人犯罪总体形势趋稳向好，未成年人涉嫌严重暴力犯罪和毒品犯罪、校园欺凌和暴力犯罪、14至16周岁未成年人犯罪数量逐步减少，未成年人重新犯罪率整体平稳。

不过，未成年人犯罪数量有所回升，未成年人聚众斗殴、寻衅滋事、强奸犯罪人数上升；同时，侵害未成年人犯罪形势不容乐观，性侵害、暴力伤害未成年人，成年人拉拢、诱迫未成年人参与黑恶犯罪等问题相对突出。

另从侵害未成年人的罪案来看，2017年，检察机关对侵害未成年人犯罪提起公诉人数居前六位的罪名，人数分别是强奸7550人、盗窃6445人、故意伤害5010人、抢劫4918人、寻衅滋事4265人、交通肇事4014人，六类犯罪占提起公诉总人数的67.84%。

盗窃、交通肇事犯罪人数在2019年明显下降，同期猥亵儿童、聚众斗殴犯罪人数大幅上升，居前六位分别是强奸、寻衅滋事、猥亵儿童、抢劫、聚众斗殴、故意伤害，六类犯罪占提起公诉总人数的62.22%，全部为暴力性质犯罪。

另外，侵害农村留守儿童犯罪下降趋势明显，与2017年相比，2019年起诉侵害农村留守儿童犯罪人数占侵害未成年人犯罪总人数的比例由7.01%下降至4.12%。

该白皮书还透露，未成年人司法保护政策总体得到较好落实，未成年人犯罪不捕率、不起诉率、附条件不起诉率逐年上升，但各地发展不平衡、不充分的问题仍较为突出，需引起高度重视。

2014年至2019年，全国检察机关共受理审查逮捕未成年犯罪嫌疑人28万4569人。经审查，不批准逮捕8万8953人、受理审查起诉38万3414人，其中不起诉5万8739人，不捕率、不诉率分别为31.43%和16.70%，均高于普通刑事犯罪。

此外，附条件不起诉3万2023人，自2015年以来人数逐年增加，附条件不起诉率为8.78%，被重新提起公诉人数保持在3%左右。