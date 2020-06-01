学者谈“中国6亿人每月收入1000元” ：这部分居民收入有高有低

中国总理李克强上周四（5月28日）提到，中国有6亿人的每月收入为1000元（人民币，下同，197新元），在中国引起极大关注。有学者认为，这部分居民的收入有高有低，说明了中国的发展不平衡不充分特征较为明显。

李克强在总理记者会上说，中国人均年收入是3万元人民币，但是有6亿人每个月的收入也就1000元，1000元在一个中等城市可能租房都困难，现在又碰到冠病疫情，疫情过后民生为要。

李克强说：“怎么样保障那些困难群众和受疫情影响新的困难群众的基本民生，我们应该放在极为重要的位置，我们采取的纾困政策有相当一部分就是用于保障基本民生的。”

中国收入分配领域专家李实告诉中国《经济日报》，在这6亿人中，有的收入高于1000元的，也有低于1000元的，这充分说明中国作为世界上最大的发展中国家，发展的不平衡不充分特征较为明显，14亿人口中有为数不少的居民收入仍需要提高，提高居民收入水平十分重要，任重而道远。

从构成情况看，李实指出，这6亿人不仅包括在就业、有收入的人口，也包括无就业、无收入的人口，如老人、儿童、学生等被赡养人口，证明这6亿人中会有一部分居民月收入要比1000元高一些甚至高出相当幅度，也会有一部分人月收入要比1000元低一些甚至低出相当幅度。

在利用这一数据时，李实也强调认清这一群体的人口构成对正确认识数据反映的现象十分重要。