消息人士：中国2010年已计划在南中国海设防空识别区

中国军事内部人士透露，北京自2010年起就计划在南中国海建立防空识别区，涵盖范围将包括东沙、西沙和南沙群岛。

据香港《南华早报》昨天（5月31日）引述匿名解放军消息人士报道，上述计划与中国开始计划在东海设立防空识别区的时间点相同。报道称，在2013年宣布划定东海设立防空识别区前，中国曾在2010年告诉一支在北京访问的日本代表团，他们正在考虑建立东海防空识别区。

消息人士也说，中国正在等待适当的时间宣布关于南中国海防空识别区的消息。

北京迄今未公布是否在南中国海划定防空识别区，但据《联合报》报道，台湾国防部长严德发早在上个月4日声称，中国大陆有两个防空识别区，一个在东海，另一个则是南中国海。

军事观察家认为，中国若宣布第二个防空识别区，将加剧与美国的紧张关系，中国与东南亚邻国之间的关系也可能受到不可弥补的损害。

台湾海军官校前教官吕礼​​诗认为，大陆的南中国海防空识别区计划包括在过去数年建设和开发人造岛，特别是在永暑礁、渚碧礁和美济礁建造机场跑道和雷达系统。

军事专家李杰则说，各国在宣布划定防空识别区前，会先确诊他们拥有必要的探测设备、作战能力和其他用来管理防空识别区的基础设施，并认为北京若能找到适当的时机，会更快地宣布第二个防空识别区。

另一位匿名中国军事消息人士透露，除了应备课题之外，北京也意识到南中国海的面积比东海大得多，因此在巡逻方面需要大量资源。