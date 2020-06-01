香港去年下半年考辅警人数升七成 另有大学生因理念不同离开

香港反修例风波在去年6月开始，投考辅警人数去年6月至11月比前年同期上升逾70%，辅助警察队总监杨祖赐指投考人数上升反映香港人都想要正义，不过他也透露，去年底有大学生因理念不同离开辅警，对辅警队或多或少都有影响。

据香港01报道，2018年6月至11月投考辅警的在职人士有601人，至2019年增加至超过1039人，同比增加73%。其中，70%是30岁或以上人士。去年底获批延任辅警总监两年的杨祖赐认为，投考辅警人数增加，反映其实香港人都想要正义，想维护秩序。

另外，杨祖赐透露，去年透过大学生计划投考辅警的人数，较往年相对减少，计划原定每年招生128人，却下跌至80至90人。

对于去年中至年底警民关系持续紧张，大学生投考人数下跌，杨祖赐指或多或少会受影响，但他认为这无可厚非，除辅警外，任何一个纪律部队都会出现同类情况。

据报道，隶属于香港警务处支援部支援科的辅警队，主要工作包括保护重要地点，如警署及领事馆等、为指挥及控制中心提供额外警力，并且执行徒步巡逻。但在反修例运动中，不论正规警员或辅警，均有警员分配担当防暴工作。

杨祖赐也指出，去年下半年的工作与过往没有太大分别，但巡逻方式由以往徒步巡逻改为乘坐巡逻车，主要以高调巡逻（high profile patrol）为主，即警员在街上见到任何可疑事情，均会高调截停疑人搜查，通常于星期六、日进行。至于其他防止罪案的工夫，杨祖赐坦言的确有减少，但基本上警察要做的事，辅警都会继续做。由去年6月至今，辅警基本上每日至少有500人出勤，高峰期更有逾1600人执勤。