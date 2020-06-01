美议员据称将提案禁止投资与中国军方有关联的企业

据路透社引述政府文件报道，美国国会一群共和党议员计划本周公布一项议案，阻止美国民众投资与中国军方有关连的外国国防企业，成为阻止美国资助中国企业的最新举措。

文件透露众议员加拉格尔（Mike Gallagher）、邦客斯（Jim Banks）及拉马尔法（Doug LaMalfa）计划提出这项法案，要求美国财政部长努钦向国会提交报告，列出与中国军方之间有重大合约、关连或获得支持的外国国防企业。

根据这项法案，在上述报告提出后的六个月，美国企业及公民将必须缩减与这些企业的关系，并且将被禁止对这些企业进行新投资。

邦客斯在声明中称，一方面，国会要求纳税人帮助提升我们的军力，以与中国抗衡；而另一方面，美国大型投资基金却把大量美元投入中国的军事工业基础。他说：“我们需要消除认知上的分歧，停止资助我们在全球的主要对手崛起。”

虽然民主党或其他共和党人是否将支持这项议案仍未可知，不过在中国全国人大通过香港国安法后，美国国会的反华情绪高涨。民主党控制的众议院与共和党掌握的参议院，均批准了以侵犯维吾尔族人权为由制裁中国高官的法案。

美国总统特朗普周五表示，政府将研究出办法保护美国人对中国企业的投资，加大向中国企业施压，要求他们遵守美国会计和信息披露规定。

本月稍早，在白宫的压力下，一个负责管理联邦雇员和军队养老金的独立委员会暂停了允许旗下一只基金追踪一个涵盖具有争议中资企业的指数的计划。

此事强化了特朗普政府中对华鹰派的立场，他们认为中资企业的投资者容易遭受不可预见的风险，因为中资企业不受与美国公司相同的审计和披露规则的约束。