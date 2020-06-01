北汽拟接盘神州租车：将收购神州优车所持全部约21%股份

神州租车有限公司今早（6月1日）公告称，董事会已获大股东神州优车告知，神州优车已于5月31日与北京汽车集团有限公司（北汽集团）订立一份无法律约束力的战略合作协议。

根据战略合作协议，北汽集团将向神州优车收购不多于450,790,855股股份，相当于神州租车于已发行股本总额约21.26%。

据澎湃新闻报道，按照神州优车此前和华平系完成的第一阶段交易，21.26%的股份已是陆正耀旗下神州优车在神州租车的全部持股。换句话说，如果和北汽的交易照此交割，北汽集团将晋身神州租车第一大股东，而神州优车则将全面退出。

神州租车称，战略合作协议在性质上不具法律约束力，概不保证将会订立正式协议。神州优车与北汽集团的合作细节和条款仍在磋商当中，且截至本公告日期尚未达成最终条款。

上述公告提醒，在神州优车与北汽集团订立正式协议并交割前，神州优车持有神州租车的股份可能在神州优车若干贷款人根据相关融资协议条款酌情下进一步被非自愿出售。

此前的4月13日，北京汽车集团有限公司已经与神州优车集团联合宣布，双方将通过车辆采购、汽车新零售、技术合作、大数据以及金融服务等方式达成全面战略合作。当时外界即猜测，北汽集团有可能接盘神州租车。

神州优车于2016年在新三板上市，根据其官网，公司为一家深度聚焦出行和汽车全产业链的大型高科技企业集团，旗下知名品牌包含网约车平台神州专车、租车平台神州租车、汽车品牌宝沃汽车等。

北汽集团官网显示，集团旗下拥有北京汽车、北汽越野车、昌河汽车、北汽新能源、北汽福田、北京现代、北京奔驰、北京通航、北汽研究总院等知名企业与研发机构。

值得一提的是，神州优车此前从曾北汽集团手中购买过股份。去年，神州优车从北汽福田手中收购宝沃汽车67%股份，而北汽福田2020年一季度财报显示，北汽集团为其第一大股东，持股27.46%。

也因为这笔交易，今年1月31日，做空机构浑水公司（Muddy Waters Research）发布的针对瑞幸咖啡的做空报告中称，陆正耀通过收购北京宝沃，从神州优车转移了1.37亿元给关联其方王百因，而王百因为陆正耀的同学兼朋友。

今年4月，神州优车在回复监管部门的问询函时称，收购北京宝沃一事不存在利益输送。

神州租车、神州优车、瑞幸咖啡背后的大股东均为陆正耀。瑞幸咖啡财务造假风波以来，神州租车就一直努力撇清跟瑞幸咖啡之间的关系，陆正耀也被曝将辞去神州租车董事长一职。

随着神州优车对神州租车股份的出售，陆正耀正逐渐退出神州租车。不过，目前神州优车仍与陆正耀深度绑定中。

神州优车4月29日公告显示，公司董事长兼总经理陆正耀的一致行动人Star Vantage (China) Limited、Golden Ares Limited、Mission Excellence Limited、李浣、钱治亚主动对其持有的公司股票进行锁定，承诺自申请限售之日起1年内不对外转让其所持有的全部公司股票。本次自愿限售后，公司实际控制人、控股股东合计持有公司有限售条件股份882,360,000股，占公司总股本的32.85%。

受瑞幸咖啡财务造假影响，同属陆正耀旗下的神州租车，此前已承认正在寻找接盘方，以缓解资金压力。

随着神州与北汽的签约，神州优车和华平系的交易也宣布搁置。

6月1日，神州租车的两大主要股东Amber Gem及神州优车已于5月30日订立一份终止协议。根据终止协议，Amber Gem及神州优车同意不会继续进行买卖协议下的第二批股份收购，并终止买卖协议，且解除神州优车的排他性义务以考虑其他潜在交易。

神州租车2019年报显示，Amber Gem是美国私募股权投资公司华平投资的子公司。根据公开报道，早在2012年，华平投资就曾向神州租车进行2亿美元的B轮股权投资。

此前的4月16日晚间，神州租车曾公告，其主要股东Amber Gem及神州优车（838006）已于当日订立买卖协议，Amber Gem将分两批收购神州租车总计17.11%股份。

这笔交易计划分两步进行：在第一批股份收购协议中，Amber Gem于4月16日向神州优车全资附属公司按每股2.3港元收购9860.8万股神州租车股份，总价约2.27亿港元；在第二批股份收购协议中，Amber Gem向神州优车全资附属公司以每股3.4港元有条件收购神州租车股份不多于约2.64亿股。第一批股份收购占神州租车总股本比例约4.65%，第二批股份收购约最多占公司总股本的12.46%。

在这次股份买卖协议签订前，神州优车及Amber Gem分别拥有神州租车股本总额的25.92%、10.11%。如果交易顺利完成，神州优车在神州租车的持股将降至8.11%，Amber Gem的持股则由原来的10.11%增至27.22%，华平投资将取代神州优车成为神州租车第一大股东。

不过，随着神州优车与北汽集团签约，神州优车和Amber Gem的第二步股份收购计划也宣告终止。