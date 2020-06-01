“中国天眼”预计9月可启动地球以外文明搜索

被称为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜，预计今年9月可启动地球以外的文明搜索。

据中国《科学日报》昨天（5月31日）报道，国际宇航大会搜索地外文明计划常设委员会(IAA SETI)会员、中国地外文明搜寻科学家、北京师范大学天文系宇宙学与地外文明研究团组张同杰教授说，“中国天眼”在设备升级后，预计9月可正式启动针对地外文明的搜索。

张同杰说，“中国天眼”正在酝酿新的观测计划，预计9月后可以投入新观测，届时地外文明搜索也将同步启动，不过“中国天眼”外星人搜寻并不会干扰“中国天眼”正常的科学观测。

“中国天眼”早前已开始针对外星人的搜寻行动。“中国天眼”在2018年安装并调试了专门用于地外文明搜索的后端设备。这个功能有点像筛子的后端设备，主要就是从“中国天眼”浩如烟海的电磁信号中，筛选出有用的窄带候选信号，而把天体和人工信号排除掉。美国加州大学伯克利分校地外文明研究团队基于几十年的地外文明搜索经验，携手中国科学院国家天文台，为“中国天眼”量身开发了这套专门设备。

另据新华社报道，天文学家1994年为“中国天眼”开始选址和预研究。“中国天眼”2016年在贵州落成启用，今年1月11日通过国家验收正式开放运行，成为全球最大且最灵敏的射电望远镜。

“中国天眼”追逐外星人的姿势，和它的巡天模式有关，除了借助地球自转静悄悄地“偷看”天空外，还能向特定的目标天体暗送“秋波”，反复观测。