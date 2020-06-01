中国视频网站拟6月发射一颗科普视频卫星

中国视频网站Bilibili（B站）计划今年6月下旬发射一颗名为“哔哩哔哩视频卫星”的遥感卫星，卫星所获的遥感视频、图片数据将用于B站科普。若该卫星发射成功，或将成为国内首个由互联网公司定制的用于科普的视频遥感卫星。

据《新京报》报道，B站工作人员称，哔哩哔哩视频卫星就像从太空看世界的“眼睛”，它会在距离地面500多公里的太阳同步轨道俯视地球，可每天环绕地球15圈。卫星具有三维立体成像功能，可实现高精度对地遥感观测，捕捉夜晚城市微光，观测地球极光变化，还可对月球、土星等空间天体进行观测。

哔哩哔哩视频卫星是由长光卫星技术有限公司（简称长光卫星）自主研发的多功能遥感卫星，该星继承了“吉林一号”系列国产卫星成熟单机及技术基础，采用了自主研发的大画幅高分辨视频相机、宽视场夜光专用相机及新一代高速存储系统，具备高分辨成像、运动视频拍摄、天体及极光摄影、夜光遥感等功能。

据长光卫星工作人员介绍，卫星入轨后将与此前发射的16颗“吉林一号”卫星组网，提升星座的多维度遥感信息获取能力，在应急安全、防灾减灾、城市建设等领域发挥作用。

据悉，哔哩哔哩视频卫星已于今年5月11日出征运往酒泉卫星发射中心，目前卫星发射前的测试准备工作进展顺利。

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