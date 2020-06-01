英媒：与大陆关系变得紧张 英国或五年内承认台湾

英国一份报章报道，随着英国与中国大陆的关系变得紧张，消息人士与专家声称，如果大陆维持现有发展路线，英国将改变对台立场，并说英国部长们可能在未来五年内正式承认台湾。

据英国《周日快报》（Sunday Express）昨天（5月31日）报道，英国政府正在就如何增加对台湾的支持和认可度展开讨论。

报道称，英中的冠病疫情问题未结束，英国也对于大陆对待香港的方式，以及大陆正在“威胁”台湾感到越来越不满。

消息人士说，如果英国最终承认台湾，并与其他人一起使用军事物资保护台湾，人们不应对此感到惊讶。

英国目前拥有在台办事处，而消息人士声称，如果大陆继续保持目前的发展路线，“那可能会有所改变”。

报道称，支持台湾的举动受到英国执政党保守党资深成员的欢迎。台英国会小组副主席、英国国会议员罗森代尔（Andrew Rosindell）说，“台湾多年来所得到的待遇简直是可耻的”，并认为只有前首相撒切尔访问台湾时给予台湾支持。根据撒切尔基金会官网的记录，撒切尔1990年卸下首相职务后，曾在1992年前往台湾发表演说。

罗森代尔也说，英国不能让大陆政权“攻击并压倒”台湾，并将台湾形容为“该地区西方民主的灯塔”，英国和其盟友必须保卫。

专家预测，英国可能会在五年内正式承认台湾的主权，但报道也称，在采用该选项前，英国可以通过多种方式支持台北，包括给予台湾驻英代表完整外交地位、帮助台湾在国际机构发声。