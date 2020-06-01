中国外交部：将坚决回击美国损害中国利益的言行

中国外交部发言人赵立坚今天（6月1日）表示，美国就香港国安法、疫情和经贸等问题宣布对中国的采取措施，是在严重干涉中国内政，破坏中美关系，必将损人害己，而美国任何损害中国利益的言行，都将遭到中国坚决回击。

据澎湃新闻报道，赵立坚在例行记者会上提出，美国领导人对中国的指责，完全罔顾事实，所宣布的措施严重干涉中国内政。他重申，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，香港国安法的目的是弥补香港在国家安全立法方面的缺失，以便更好地贯彻“一国两制”，任何外国对此无权干涉，也不应干涉。

他指出，美国对香港国家安全立法横加干涉，完全违背国际法和国际关系基本准则，是注定要失败的。

另外，赵立坚称，中美经贸和教育领域合作的本质是互利共赢，但一个时期以来，美国泛化国家安全概念，以莫须有的理由恶意打压中国企业，现在又威胁调查在美上市的中国企业，并出台措施限制中国留学人员赴美签证，上述做法严重违背市场竞争原则，完全违背中美两国人民开展友好交流的愿望，必将进一步损害中美经贸关系和两国关系的社会基础。

赵立坚也强调，疫情是人类面临的共同挑战，各国应当合力应对，当前国际社会已经形成了反对搞病毒污名化、团结抗疫的共识，但美国仍在无端指责中国和世界卫生组织，企图借此转移美国公众视线，掩盖自己抗疫不力的真相，这种做法很不道德，也欺骗不了世人。他也认为，美国终止与世卫组织的关系，是自私自利的行为。

赵立坚指出，中国致力于同美国一道努力发展合作共赢的关系，同时将坚定捍卫自身主权安全发展利益，美国任何损害中国利益的言行都将遭到中方坚决回击。他敦促美国立即纠正错误，摒弃冷战思维和意识形态偏见，慎重妥善处理有关问题，不要在错误的道路上越走越远。