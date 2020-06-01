中国将进一步对中小微企业贷款延期还本付息

中国宣布，进一步对中小微企业贷款延期还本付息，加大小微企业信用贷款支持力度，以及强化稳企业保就业金融支持。

中国人民银行在官网上公布，为落实《政府工作报告》关于强化对稳企业金融支持的要求，提高金融政策的“直达性”，人民银行今天（6月1日）联合银保监会、财政部、发展改革委、工业和信息化部印发《延期还本付息通知》和《信用贷款支持通知》。

人民银行提到，这些通知所列出的政策，有利于银行业金融机构增加小微企业信用贷款和无还本续贷，稳定小微企业融资性现金流，提高小微企业贷款可获得性，进一步降低小微企业综合融资成本。

《延期还本付息通知》要求，对于2020年年底前到期的普惠小微贷款本金、2020年年底前存续的普惠小微贷款应付利息，银行业金融机构应根据企业申请，给予一定期限的延期还本付息安排，最长可延至2021年3月31日，并免收罚息。对于2020年年底前到期的其他中小微企业贷款和大型国际产业链企业（外贸企业）等有特殊困难企业的贷款，可由企业与银行业金融机构自主协商延期还本付息。

通知强调，对于普惠小微贷款，银行业金融机构要应延尽延，同时为充分调动地方法人银行积极性，人民银行会同财政部对地方法人银行给予其办理的延期还本普惠小微贷款本金的1%作为激励。国有金融资本管理部门在考核国有控股和参股的银行业金融机构2020年经营绩效时，应充分考虑阶段性延期还本付息政策的影响，给予合理调整和评价。银行业金融机构应坚持实质性风险判断，不因冠病疫情因素下调贷款风险分类，不影响企业征信记录。

《信用贷款支持通知》明确指出，自2020年6月1日起，人民银行通过创新货币政策工具使用4000亿元（人民币，790亿新元）再贷款专用额度，购买符合条件的地方法人银行2020年3月1日至12月31日期间新发放普惠小微信用贷款的40%，以促进银行加大小微企业信用贷款投放，支持更多小微企业获得免抵押担保的信用贷款支持。

通知也强调，各银行业金融机构要注重审核第一还款来源，减少对抵押担保的依赖，丰富信用贷款产品体系，确保2020年普惠小微信用贷款占比明显提高。获得支持的地方法人银行业金融机构要制定普惠小微信用贷款投放增长目标，将政策红利让利于小微企业，降低信用贷款发放利率。