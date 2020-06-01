中国计划2025年初步设海南自贸港政策制度 贸易投资便利为重点

中国为海南自由贸易港设下2025年初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自由贸易港政策制度体系，到了2035年自由贸易港制度体系和运作模式更加成熟的目标。

据新华社报道，中共中央与中国国务院在今天（6月1日）印发的《海南自由贸易港建设总体方案》中提到，到2025年了初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自由贸易港政策制度体系。营商环境总体达到国内一流水平，市场主体大幅增长，产业竞争力显著提升，风险防控有力有效，适应自由贸易港建设的法律法规逐步完善，经济发展质量和效益明显改善。

自由贸易港制度体系和运作模式到了2035年将更加成熟，以自由、公平、法治、高水平过程监管为特征的贸易投资规则基本构建，实现贸易自由便利、投资自由便利、跨境资金流动自由便利、人员进出自由便利、运输来往自由便利和数据安全有序流动。营商环境更加优化，法律法规体系更加健全，风险防控体系更加严密，现代社会治理格局基本形成，成为中国开放型经济新高地。

中国计划到本世纪中叶全面建成具有较强国际影响力的高水平自由贸易港。海南自由贸易港的实施范围为海南岛全岛。

总体方案也列出2025年前和2035年前的重点任务，包括实行部分进口商品零关税政策、减少跨境服务贸易限制，以及实行“极简审批”投资制度。

中共总书记习近平已指示，以高质量高标准，在海南建设自由贸易港。

习近平2018年4月宣布，中共中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。国务院同年9月24日批复同意设立中国（海南）自由贸易试验区。