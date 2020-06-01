浙江今日起全面推行使用公筷公勺

中国浙江从今天（6月1日）起全面推行使用公筷公勺，国际钢琴大师郎朗也受邀担任浙江“公筷公勺”文明好习惯养成行动宣传大使。

据中国《光明日报》报道，浙江省与省会杭州上个月30日正式启动“礼食双筷制·文明好习惯”浙江省暨杭州市文明好习惯养成行动，由中共浙江省委宣传部、省文明办主办，杭州市委宣传部、市文明办及拱墅区委区政府承办。

该活动旨在进一步引导广大市民养成健康文明的用餐习惯、增强公共卫生意识，弘扬新时代用餐文明新风尚，助推全社会形成安全用餐、健康用餐、文明用餐的良好氛围。

浙江省启动的“公筷公勺”行动，如今已在大型餐饮单位、机关食堂率先推行。

该报4月7日报道了浙江省衢州市柯城区花园街道上洋村，在全国乡村中第一个将使用公筷公勺纳入《村规民约》，在全社会引起强烈反响。中共浙江省委高度重视，要求在全省推广上洋村的先进经验。浙江省“上洋村‘公筷公勺’全省推广调研交流活动”5月14日在衢州市举行，各地市调研团现场学习了衢州市以点带面启动“千村修约”经验，全面深入推进公筷公勺行动，形成文明有礼新时尚。

浙江省文明办负责人介绍，将从6月起在全省范围内全面推行公筷公勺，到8月底实现全省星级酒店、宾馆以及民宿、农家乐公筷公勺全配备。同时还要将推广使用“公筷公勺”纳入各级文明城市、文明单位、文明村镇等系列测评体系，纳入城市文明行为促进条例、市民公约、村规民约等地方性法规和规范守则，加大督查考核力度，确保“公筷公勺”行动取得实效。