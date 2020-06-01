台智库：两峡三海会是美军战略机动重心

台湾一所智库上个月认为，在冠病肆虐，中国大陆兵力投射日趋频繁情况下，印太区域呈现疫情与战情皆升温的局势，而台湾北部的宫古海峡、南部的巴士海峡，以及东海、南中国海、菲律宾海会是美军战略机动的重心。

台湾国防安全研究院在5月11日在官网上发表的《美军战略机动确保区域安全》评析中认为，印太区域随着大陆远洋海军的扩大，地缘战略上呈现陆海权撞击的架构。

评析指出，大陆在南中国海区域进行岛礁建设、部署战略核潜舰，及宣布西沙行政区等措施，并说北京在南中国海军事化、核武化、内政化的“三步走”政策，不仅区域安全与稳定受影响，甚至也冲击全球核战略的平衡。

国防院指出，美军在印太军事战略做出调整，在实际的兵力部署方面，美国国防部在《2018国防战略》中宣告“轰炸机持续展现任务”（continuous bomber presence mission）调整为“战略可预期、战法不可测”（strategically predictable but operationally unpredictable）的准则，以扩大对潜在敌人的核吓阻效果。

至于印太区的传统兵力，评析认为，美国力求强化两栖突击舰的战力使其发挥轻航舰的效能；陆军、陆战队等地面兵力则将部署反舰飞弹，以在必要时封锁航道，并减低海军舰队的负担。在美军将驻防关岛的B-52轰炸机移防回本土后，接连以更具突防力与打击力的B-1B超音速轰炸机多批次进入东海、南中国海，展现高速的机动部署能力。

国防院指出，美军两批次的B-1B 5月8日以钳型攻势的姿态分别由巴士海峡、菲律宾南方的苏禄海飞抵南中国海。

评析认为，美军在反制大陆海空扩张的战略思考，是以“外线作战”的多兵机动进行多方向的制压，在地缘战略上，则以台湾北部的宫古海峡、南部的巴士海峡，以及中国东海、南海、菲律宾海为主，形成“两峡三海”的战场重心，并说此一陆海权的竞争，对于后疫情时期的国际政治与区域安全的发展也将是关键影响的要素。